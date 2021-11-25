Milas Balcılar Mahallesi'nde 42 Hane Suya Kavuştu

MUĞLA (Habermetre) - Muhtar Mesut Esmer, "Büyükşehir ekipleri gece gündüz çalıştı çalışmayı kısa sürede tamamladı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Milas Balcılar Mahallesi'nde yapılaşmanın oluştuğu ve su aboneliklerini bekleyen Oyun Alanı Mevkii'ndeki 42 haneyi suya kavuşturdu. Muhtar Mesut Esmer, ekipler gece gündüz çalıştı çalışmayı kısa sürede bitirdi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas Balcılar Mahallesi'nde yaptığı çalışmayla 42 haneyi suya kavuşturdu. Yapılaşmanın meydana geldiği Oyun Alanı Mevkii'nde su abonelikleri için bekleyen 42 hane için çalışma yapan MUSKİ Ekipleri, bölgedeki çalışmalarını tamamladı. 2 bin 50 metre yeni içme suyu hattı yapan ekipler, parsellerin içerisinde kalan hatların da yenileme işlemini gerçekleştirdi. Hatların tamamlanmasının ardından 42 abonenin bağlantı işlemleri gerçekleştirilerek hanelere su sağlandı.

Muhtar Mesut Esmer, "Mahallemize önemli bir hizmet kazandırıldı. "

Konu hakkında düşüncelerini belirten Milas Balcılar Mahallesi Muhtarı Mesut Esmer, "Bölge için çok önemli olan ve beklediğimiz bir çalışmaydı. MUSKİ ekipleri gece gündüz demeden çalıştılar ve büyük bir özveriyle kısa sürede çalışmaları tamamladılar. Mahallem adına bölgemizi bu çalışma ile suya kavuşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e, MUSKİ Genel Müdürümüz Baki Ülgen'e ve mahallemizde özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü çalışmalarla bölgelere su sağlamaya, yeni su kaynakları oluşturmaya devam ediyor.

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