Milas Akkovanlık Mahallesi'ne Yeni Su Kaynağı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milas Akkovanlık Mahallesi'ne Yeni Su Kaynağı

Habermetre - Haberler | Toplum
Milas Akkovanlık Mahallesi'ne Yeni Su Kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 13 ilçede yeni su kaynakları konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 13 ilçede yeni su kaynakları konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milas Akkovanlık Mahallesi'ne kazandırılacak olan yeni su kaynağı ile bölgeye 216 ton/ gün ek su sağlanacak.

Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ihtiyaç olan bölgelere yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Su kaynaklarını yenileme ve ek su kaynaklarının kazandırılması için proje üreten ekipler Milas Akkovanlık Mahallesi'ne yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarını tamamladı. Yeni su kaynağı ile Akkovanlık Mahallesi'ne 216 ton/ gün ek su sağlanacak.

Bölgedeki çalışmada MUSKİ ekipleri, yeni kuyu binasının yanı sıra 960 metre terfi hattı imalatı yaptı. Yapılacak olan denemeler sonrasında önümüzdeki günlerde yeni kaynak, mevcut sisteme dahil edilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Gökhan Çıra Demet Akalın Kylie Jenner
Spor Diego Cristiano Burak Yılmaz Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milas Akkovanlık Mahallesi'ne Yeni Su Kaynağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 19:10:29. #1.17#