Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile
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Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile

Milano Moda Haftası, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin'e destek kampanyası başlattığını duyurdu. 'Sizinleyiz Çin' başlıklı kampanya çerçevesinde Milano'ya gelemeyecek olan modacı, gazeteci ve satın alımcılara defile ve etkinlikler sanal olarak gösterilecek.

04.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:08
Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile

dünyasının en önemli etkinliklerinden Moda Haftası, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin'e destek kampanyası başlattığını duyurdu.


'Sizinleyiz Çin' (China we are with you) başlıklı kampanya çerçevesinde koronavirüs nedeniyle Milano'ya gelemeyecek olan modacı, gazeteci ve alıcılara defile ve etkinlikler sanal olarak gösterilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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