Milano'da stat, park ve otobüs durakları gibi alanlara sigara içme yasağı geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milano'da stat, park ve otobüs durakları gibi alanlara sigara içme yasağı geliyor

20.11.2020 01:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:54
Milano'da stat, park ve otobüs durakları gibi alanlara sigara içme yasağı geliyor

İtalya'nın kuzeyindeki ikinci büyük kenti Milano'da yeni kabul edilen hava kalitesi yönetmeliği çerçevesinde stat, park ve otobüs durakları gibi kamusal alanlarda yılbaşından itibaren kısmi şekilde sigara içme yasağı uygulanacak.

İtalya'nın kuzeyindeki ikinci büyük kenti Milano'da yeni kabul edilen hava kalitesi yönetmeliği çerçevesinde stat, park ve otobüs durakları gibi kamusal alanlarda yılbaşından itibaren kısmi şekilde sigara içme yasağı uygulanacak.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Belediye Meclisinde yapılan oylamayla hava kalitesini artırmaya yönelik yeni bir yönetmelik kabul edildi.

1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek yönetmelikle, şehir içindeki toplu taşımaya ait duraklardan park ve mezarlıklara, statlara ve spor tesislerine diğer insanların 10 metre yakınında sigara içmek yasak olacak.

Söz konusu yönetmelik, sigara içme yasağının 1 Ocak 2025'ten itibaren halka açık alanların tamamına genişletilmesini öngörüyor.

Ayrıca yönetmelik, kentteki tüm benzin istasyonlarının da 1 Ocak 2023'e kadar elektrikli araçlar için şarj altyapılarını kurmasını şart koşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

İlgili Haberler

Yoğun cadde, sokak ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı
Yoğun cadde, sokak ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı
Uzmanlar, kamusal alanlar için getirilen sigara içmek yasağının haklı gerekçeleri tek tek sıraladı
Uzmanlar, kamusal alanlar için getirilen sigara içmek yasağının haklı gerekçeleri tek tek sıraladı
Sakarya'da cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı
Sakarya'da cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Kasım Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milano'da stat, park ve otobüs durakları gibi alanlara sigara içme yasağı geliyor - Milano
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 01:54:42. #1.14#
title