Milano'da askere bıçaklı saldırı

Milano'da askere bıçaklı saldırı

İtalya'nın Milano şehrinde elinde makas olan saldırgan bir askeri yaraladı.

17.09.2019 15:51
Milano'da askere bıçaklı saldırı

İtalya'nın Milano şehrinde elinde makas olan saldırgan bir askeri yaraladı.


İtalya'nın Milano şehrinde gerçekleştirilen saldırıda elinde makas olan bir saldırgan askeri boynundan yaraladı. Saldırının yerel saatle 10.45'te tren istasyonunda gerçekleştiği belirtildi. 34 yaşındaki yaralı asker hastaneye kaldırılırken olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Olay yerinden kaçan saldırgan ise polis tarafından yakalandı. - MİLANO

Kaynak: İHA
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