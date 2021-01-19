Milano'da açık havada sigara içme yasağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ
BBC

Milano'da açık havada sigara içme yasağı

19.01.2021 13:42 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:53

Milano Belediyesi'nin aldığı karara göre, halka açık park ve bahçeler, oyun alanları, mezarlıklar, stadyum ve otobüs duraklarında 10 metre mesafede başka insanların olması durumunda sigara içilemeyecek.

İtalya'nın Milano kentinde bugünden itibaren açık havada sigara içmek büyük ölçüde yasaklandı.

Milano Belediyesi'nin aldığı karara göre, halka açık park ve bahçeler, oyun alanları, mezarlıklar, stadyum ve otobüs duraklarında 10 metre mesafede başka insanların olması durumunda sigara içilemeyecek.

Yasağı delenlere 240 euro'ya kadar para cezası verilecek.

İtalya'da ve Avrupa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentlerden olan Milano'da bu yasak kararı hem kirliliği azaltmak hem de halk sağlığını korumak amacıyla alındı.

Gelecek yıl da havai fişek ve barbekü yasağı gibi tedbirlerin devreye girmesi planlanıyor.

Yasağın kapsamı genişletilecek

Sigara yasağının kapsamının ilerleyen yıllarda daha da genişletilmesi ve 2025'te kentte açık havada sigara içilmesinin tamamen yasaklanması amaçlanıyor.

Yönetmelikte sigara yasağının başlıca iki amacı, "Hava kirliliğine yol açan ve akciğerlere zarar veren PM10 partiküllerinin azaltılması, ayrıca kamuya açık alanlarda aktif ve pasif içiciliğin etkilerinden vatandaşları korumak" olarak açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre İtalya'nın Milano, Torino ve Napoli kentleri Avrupa Birliği içinde PM10 partikül oranının en yüksek olduğu kentlerden.

Avrupa Adalet Divanı da geçen Kasım ayında İtalya'yı, hava kirliliğiyle mücadele önlemlerinin yetersizliği nedeniyle mahkum etmişti.

Milano'da açık havada sigara içme yasağı
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Arslan Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milano'da açık havada sigara içme yasağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:53:20. #1.15#
title