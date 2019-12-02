Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü
İtalya'nın kuzey kenti Milano'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.
02.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:57
İtalya'nın kuzey kenti Milano'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü