Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü
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Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü

İtalya'nın kuzey kenti Milano'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.

02.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:57

'nın kuzey kenti 'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü
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