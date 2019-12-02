Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü
İtalya'nın kuzey kenti Milano'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.
02.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:55
İtalya'nın kuzey kenti Milano'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.
Organizatörlerin, katılımcı sayısını yaklaşık 25 bin olarak açıkladıkları mitingde Sardalyalar, İtalyan halk şarkısı "Bella Ciao"ı söylerken, ülkenin aşırı sağcı fikirlere teslim olmayacağı yönünde sloganlar attı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com