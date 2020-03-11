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Milano Başkonsolosu Uludüz'den öğrenci velilerine çağrı: "Panik yapmayın, risk grubunda değiller"

Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, İtalya'da eğitim gören ebeveynlerin endişelerini çok iyi anladığını ifade ederek ülkedeki veriler ışığında öğrencilerin risk grubunda olmadıklarını ailelerin panik yapmaması gerektiğini söyledi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Milano Başkonsolosu Uludüz'den öğrenci velilerine çağrı:

Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, İtalya'da eğitim gören ebeveynlerin endişelerini çok iyi anladığını ifade ederek ülkedeki veriler ışığında öğrencilerin risk grubunda olmadıklarını ailelerin panik yapmaması gerektiğini söyledi.


Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, korona virüs salgını nedeniyle İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi ve çevresindeki 14 kentte uygulanan karantinanın tüm ülke çapına genişletilmesi kararını, "Halk sağlığı kötüye hazırlanmayı gerektirir" ifadesini kullanarak alınan önlemleri yerinde bulduğunu belirtti. Başkonsolos Uludüz, önlemlerin yeterli olup olmayacağının ise ancak zamanla ortaya çıkacağını söyledi.


Başkonsolos Uludüz, Türk vatandaşlarını olası korona virüs vak'alarında sağlık kurumlarına başvurularının ardından İtalya'da temsilciliklerle iletişime geçmeye davet etti. Vatandaşların mahremiyetine özen gösterileceğinin altını çizen Uludüz, temsilciliklerin hastaların doktor ve yetkililerle temasları noktasında destek sağlayacağını vurguladı.


İtalya'da, öğrenciler hariç, yaklaşık 50 bin Türk vatandaşın yaşadığını ve çoğunun kuzey İtalya'da bulunduğunu belirten Uludüz, temsilciliklere bir korona virüs vak'ası bilgisinin ulaşmadığını söyleyerek bu tarz vak'a bilgilerinin, doğası gereği son aşamada temsilciliklere ulaştığının da altını çizdi.


Öğrenci velilerine çağrı


İki çocuk babası olması nedeniyle, çocukları İtalya'da eğitim gören ebeveynlerin endişelerini çok iyi anladığını belirten Başkonsolos Uludüz, ülkedeki veriler ışığında öğrencilerin risk grubunda olmadıklarının altını çizdi. Velileri panik yapmaktan uzak durmaya çağıran Milano Başkonsolosu, İtalya'da korona virüs nedenli ölüm vak'alarına bakıldığında en üst yaş grubunun risk altında olduğunu vurgulayarak, "İtalya'daki verilere baktığımızda 50'li yaşlarının sonunda olan bir kaç vak'a harici tüm ölümler en üst yaş grubunda görüldü. Dahası bu insanlar kronik hastalık sahibiydi. Öğrencilerimizin risk grubunda olmadığı istatistiksel olarak ortada. En azından ölümcül bir risk taşıyan kitle değiller" ifadesini kullandı.


Pek çok kişinin hastalığı hafif ya da hiçbir belirti göstermeden atlatmış olabileceğine de değinen Başkonsolos Özgür Uludüz dikkatleri taşıyıcılık sorununa çekti, "Yaşlı ve hastalar durumu en hassas olan kitle. Dolayısıyla gençlerin önündeki en önemli soru eğer ben (virüsü) aldıysam ve bir şekilde taşıyorsam, hiçbir belirti göstermesem bile çevremdeki insanlara, bu virüsü aldığı anda çok daha ağır tepki gösterecek insanlara nasıl taşımam, nasıl yaymam olmalı ve sosyal bir sorumluluk çerçevesinde hareket etmeliler."


Başkonsolos Uludüz, ailelerin duygusal sebeplerle çocuklarının ülkeye geri dönmelerini isterken çocuklarına bir şey olmayacağı halde ölümcül virüsü istenmeyen bir şekilde Türkiye'ye, kendilerine ve ailelerinde risk grubunda olan anneanne ve babaannelere taşınmasının önünü açabileceklerini vurguladı.


Pek çok konsolosluk işleminin ülkede yürürlükte olan karantina uygulaması nedeniyle askıya alındığını belirten Milano Başkonsolosu, temsilciliğin tamamen gelen soru ve taleplerin yanı sıra sosyal medyadan halkı bilgilendirmeye odaklandığını ifade etti.


Başkonsolos Uludüz, en önemli gelişmelerin ve kararnamelerin Türkçe'ye çevrilerek ve özetlenerek Başkonsolosluğun, başta Facebook sayfası olmak üzere, sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını duyurdu ve İtalya'da yaşayan Türk vatandaşlarını sağlıklı bilgiye ulaşmaları için bu hesapları takip etmeye çağırdı.


Kriz durumlarında dezenformasyonun ve sosyal medyanın negatif haberlere çarpan etkisinde bulunduğunu vurgulayan Özgür Uludüz, Konsolosluğun bir bilgiyi paylaşmadan önce konuyu özümsemeyi tercih ettiğini belirtti ve bu nedenle zaman zaman 1-2 saatlik gecikmeler olabildiğinin altını çizdi. Milano Başkonsolosu, vatandaşların içinde bulunulan gergin durum nedeniyle kısa süreli gecikmelere verdiği tepkileri de doğal karşıladığını ifade etti.


Kriz zamanlarında insan psikolojisinin bir suçlu aramak ve suçlu gösterme eğiliminde olduğuna değinen Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, Türk vatandaşlarının Türkiye'den dahi İtalyanlara destek mesajı yolladığını belirterek "Zor zamanlarda ihtiyaç duyana destek olmak bize daha çok yakışır" ifadesini kullandı.


Başkonsolos Uludüz, ayrıca Milano Başkonsolosluk personelinin özverili ve dirayetli çalışmasına da dikkat çekti. - MİLANO

Kaynak: İHA

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