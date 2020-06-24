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Milanlı Musacchio 4 ay futbol oynayamayacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın savunma oyuncusu Mateo Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak.

Milanlı Musacchio 4 ay futbol oynayamayacak
24.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:29

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın savunma oyuncusu Mateo Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli milli futbolcunun sağlığına kavuşması 4 ay sürecek.

29 yaşındaki Musacchio, bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkmıştı.

Kaynak: AA

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