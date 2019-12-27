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Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı

Zlatan Ibrahimovic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik son buldu ve Boşnak asıllı İsveçli golcü, Milan ile anlaştı. Milan, Ibrahimovic transferini sosyal medyadan duyurdu.

27.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:44
Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı

, Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Zlatan 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İtalyan ekibinin, 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli golcüye 18 ay için 6 milyon euro maaş vereceği kaydedildi.

"TAKIM ARKADAŞLARIMLA SAVAŞACAĞIM"

Milan'la sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Çok saygı duyduğum bir kulübe ve sevdiğim Milano şehrine geri dönüyorum. Bu sezonun gidişatını değiştirmek ve bunu başarmak için takım arkadaşlarımla savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, 2 Ocak Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek ve ilk antrenmanına çıkacak.

Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan İsveçli golcü, geçen sezon formasını giydiği LA Galaxy'de 29 maçta 30 gol 7 asist yaptı.

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