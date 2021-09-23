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Milan, Venezia engelini iki golle geçti

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Milan, Venezia engelini iki golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Milan, sahasında ağırladığı Venezia'yı 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Milan, sahasında ağırladığı Venezia'yı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda şampiyonluk adaylarından Milan ile ligin yeni ekiplerinden Venezia karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi takım, 68. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Kırmızı-siyahlı takım, 82. dakikada Theo Hernandez ile farkı 2'ye çıkarttı.

Mücadelede başka gol olmayınca Milan, Venezia'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek, 3 puan aldı. Bu sonuçla Milan, puanını 13'e yükselterek, aynı puanlı lider Inter'in averajla gerisinde 2. basamakta yer aldı.

Venezia ise bu sezon 5. maçında 4. yenilgisini yaşadı.

Ligin 5. haftası, yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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