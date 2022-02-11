Milan, Theo Hernandez'in sözleşmesini uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız sol bek oyuncusu Theo Hernandez'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milan, Theo Bernard François Hernandez'in kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar yenilediğini açıklamaktan memnuniyet duyar." denildi.

Açıklamada, "Theo, 2019 yılında kırmızı-siyahlılara katıldı ve kalitesini sahada hemen göstererek Milan taraftarının hayranlığını ve sevgisini kazandı. Hernandez ile bu yolculuğa devam etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Theo Hernandez, Milan formasını giydiği 108 maçta, 19 gol atıp, 18 gol pası verdi.