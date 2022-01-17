Milan - Spezia İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? - Haberler
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Milan - Spezia İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Milan - Spezia İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları başlıyor. Peki Milan - Spezia maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Milan - Speziamaçıdır. Peki Milan - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

Milan - Spezia maçı 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 20:30 'da başlayacaktır.

Milan - Spezia maçını S Sport Plus, S Sport 2, D Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

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İtalya Serie A, Gündem, Spor, Haber

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