Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Sevilla'dan kiraladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in bonservisini aldı.
15.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:36
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Sevilla'dan kiraladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in bonservisini aldı.
Milano ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusunun satın alma opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer ile 2022'ye kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kaynak: AA