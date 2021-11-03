Milan - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi? - Haberler
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Milan - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

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Milan - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Milan - Porto maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Milan - Porto maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Milan - Porto maçı hakemi kim? Milan - Porto maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Milan - Porto maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:45 'de başlayacaktır.

Milan - Porto maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

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