Milan - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Milan - Porto maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Milan - Porto maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Milan - Porto maçı hakemi kim? Milan - Porto maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Milan - Porto maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:45 'de başlayacaktır.
Milan - Porto maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.
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