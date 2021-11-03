Milan - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Milan - Porto maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Milan - Porto maçı hakemi kim? Milan - Porto maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

MİLAN - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milan - Porto maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:45 'de başlayacaktır.

MİLAN - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milan - Porto maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

MİLAN - PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

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