Milan, Olivier Giroud'yu kadrosuna kattı
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Milan, Olivier Giroud'yu kadrosuna kattı

Milan, Olivier Giroud'yu kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız golcü Olivier Giroud'yu kadrosuna kattığını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız golcü Olivier Giroud'yu kadrosuna kattığını bildirdi.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız golcünün tüm haklarıyla birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den transfer edildiği belirtildi.

Giroud'nun 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Fransa Milli Takım formasını 110 kez giyen Giroud, 46 gol attı ve 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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