UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan, Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?detaylar haberimizde.

MİLAN - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan - Liverpool maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 23:00'da oynanacak.

MİLAN - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - İnter maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 23:00'daExxen'de canlı yayınlanacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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