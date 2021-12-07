Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan, sahasında Liverpool'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan, Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?detaylar haberimizde.
MİLAN - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milan - Liverpool maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 23:00'da oynanacak.
MİLAN - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - İnter maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 23:00'daExxen'de canlı yayınlanacak.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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