Milan Lille özeti ve goller izle! Yusuf Yazıcı golleri izle!

Lille forması giyen milli gururumuz Yusuf Yazıcı, Milan karşısında 3 gol atarak hat-trick yaptı. Performansı ile beğeni toplayan Yazıcı alkışlanırken sporseverler Milan Lille özeti ve goller izle! Yusuf Yazıcı golleri izle konularını araştırdı. İşte, Milan Lille özeti!

UEFA Avrupa Ligi'inde Türk gecesi yaşandı. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan ile Yusuf Yazıcı'nın forma giydiğ Lille karşı karşıya geldi. Lille'in 3-0 galip geldiği karşılaşmada Yusuf Yazıcı rüzgarı esti. Milan Lille özeti ve goller izle! Yusuf Yazıcı golleri izle!

YUSUF YAZICI HAT-TRİCK YAPTI, LİLLE MİLAN'I DEPLASMANDA FARKLI GEÇTİ

San Siro'da İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Fransa Ligue 1 takımı LOSC Lille'i konuk etti. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını terlettiği Fransız ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın 3 golüyle 3-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick'" yaptığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'ı 3-0 mağlup etti.

Yusuf Yazıcı

Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Lille'de karşılaşmanın 2'nci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 55 ve 58. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, H Grubu'nda 7 puanla lider tamamladı. Milan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

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