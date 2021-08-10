Milan Kulübü hicri yeni yılı kutladı
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Milan Kulübü hicri yeni yılı kutladı

Milan Kulübü hicri yeni yılı kutladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, hicri yeni yılı kutladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, hicri yeni yılı kutladı.

Milan Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müslüman taraftarlarımıza mutlu bir hicri yeni yıl dileriz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Galler Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Schalke 04 de sosyal medya hesaplarından hicri yılbaşı için paylaşımda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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