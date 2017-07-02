Milan Kulübü Hakan'ı Resmen Açıkladı





Çinli yatırımcılar tarafından satın alındıktan sonra transferde gaza basan AC Milan'ın son transferi Hakan Çalhanoğlu oldu.



Milan Kulübü, Milano'ya gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 'nu renklerine bağladığını açıkladı. Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladıktan sonra transfer olmaktan vazgeçen ve bu neden FIFA tarafından 6 ay futboldan men cezası alan Hakan, Milan ile anlaştı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



Milan Kulübü'nün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Çalhanoğlu" denilerek oyuncunun havaalanındaki karşılama fotoğrafları paylaşıldı. - İstanbul