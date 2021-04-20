Milan'ın üst yöneticisi Ivan Gazidis "Avrupa Süper Ligi"ni savundu Açıklaması
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Milan'ın üst yöneticisi Ivan Gazidis "Avrupa Süper Ligi"ni savundu Açıklaması

Milan'ın üst yöneticisi Ivan Gazidis 'Avrupa Süper Ligi'ni savundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimini kuran 12 kulüpten biri olan Milan'ın üst yöneticisi Ivan Gazidis, bu girişimin futbol için iyi bir şey olduğunu belirtti.

Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimini kuran 12 kulüpten biri olan Milan'ın üst yöneticisi Ivan Gazidis, bu girişimin futbol için iyi bir şey olduğunu belirtti.

Gazidis, kırmızı-siyahlı takımın sponsorlarına ve hissedarlarına yazdığı mektupta, bu yeni organizasyonla kaliteyi artırmak istediklerini belirterek, "Bu 20 takımdan oluşacak yeni formattaki mücadelenin, tüm dünyadaki milyarlarca futbolseveri yakalayacağından, futbol için yeni ve heyecanlandırıcı bir dönem olacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Milan Üst Yöneticisi, Avrupa Süper Ligi'nin daha büyük mali kaynaklarla futbola genel olarak değer ve destek sağlayacağını kaydetti.

Gazidis, Milan'ın İtalya Birinci Futbol Ligi'nden (Serie A) ayrılmak istemediğini de belirtirken, "(Serie A) İtalya için hafta sonu en önemli mücadele alanı olmaya devam edecek ve Milan burada kalmaktan gurur duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milan'a sert tepki

Serie A'nın 32. haftasında yarın Milan ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Sassuolo Teknik Direktörü Roberto de Zerbi, "Avrupa Süper Ligi" kurucularından biri olması sebebiyle Milan'a tepki gösterdi.

De Zerbi, Avrupa Süper Ligi girişimini futbola darbe olarak niteleyerek, "(Milan maçı) Bu maçı oynamak hoşuma gitmiyor. Çünkü Milan, bu girişimin kurucularından biri." dedi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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