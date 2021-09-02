Milan'ın Fransız golcüsü Giroud, Kovid-19'a yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Giroud'ya bugün evinde uygulanan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Giroud'nun durumunun yerel sağlık yetkililerine bildirildiği ve oyuncunun karantinada olduğu ifade edildi.

34 yaşındaki Giroud'nun Serie A'da geçen hafta sonu oynanan Cagliari maçından beri takım arkadaşlarıyla bir temasının olmadığı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin