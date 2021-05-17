Milan ile Cagliari golsüz berabere kaldı
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Milan ile Cagliari golsüz berabere kaldı

Milan ile Cagliari golsüz berabere kaldı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Milan, konuk ettiği Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Milan, konuk ettiği Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ikinci sıra için mücadele eden Milan, ligde kalmayı garantileyen Cagliari'yi ağırladı.

Maçta gol sesi çıkmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla Milan, sezondaki 7. beraberliğini aldı ve 76 puanla 3. sırada yer buldu. Cagliari ise puanını 37 yaptı ve 16. basamakta yer aldı.

Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yerini 89. dakikada Mario Mandzukic'e bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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