Milan ile Anlaştık"

Kucka için kulübü Milan ile anlaşıldığını belirten Çubukçu, Radyonspor'a yaptığı açıklamada "Piyasada 35-40'a yakın isim var. Alınacak sayı 3 ya da 4 olacak. Kucka ile görüşmelerimiz devam ediyor. UEFA'nın FFP kriterleri var. Onu göz önüne alarak hareket etmeliyiz" dedi.



Takımın iskeleti ile çok fazla oynamayacaklarını da ekleyen asbaşkan, "İhtiyaç duyduğumuz mevkilere göre hareket edeceğiz. Ersun Hoca'nın da talepleri var. Ahengi bozmadan, ligde iyi yerlerde olmak için uğraşıyoruz. Trabzonspor her sene şampiyonluğa oynayacak. Ben beyin cerrahıyım. Gelen hasta önce, 'Trabzonspor şampiyon olacak mı?' diye soruyor" ifadelerini kullandı.



Yusuf Yazıcı'nın performansını ve gelen teklifleri de değerlendiren Çubukçu şöyle noktaladı: "Bana göre yolun başında. Üzerine daha çok şey katacak. Soranlar tabii ki oldu ama Yusuf'un bizde en az 3-4 sene daha top oynaması lazım. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Yusuf'u düşünmesi doğal."



Milan'ın geçtiğimiz sezon vazgeçilmezi haline gelen Kucka, ligde 30, kupada 2 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu 4 kez rakip ağları havalandırırken, iki de asist yaptı.