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Hakan Çalhanoğlu, İtalya, Milan, Spor

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu İtalya'ya çağırdı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

18.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:47
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu İtalya'ya çağırdı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan Kulübü, 12 yabancı oyuncusuna İtalya'ya dönme çağrısında bulundu.

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Zlatan Ibrahimovic, Asmir Begovic, Rafael Leao, Samu Castillejo, Rade Krunic, Ante Rebic, Franck Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Ismael Bennacer, Simon Kjaer, Lucas Paqueta ve Theo Hernandez'den en geç 20 Nisan'a kadar İtalya'ya dönmeleri istendi.

Mayıs ayının başında antrenmanlara başlanması planlanan ülkede, yabancı oyuncuların geçireceği 14 günlük karantina süreci de göz önüne alınarak böyle bir tarih belirlendiği ifade edildi.

ANTRENMANLAR 4 MAYIS'TA BAŞLAYABİLİR

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, daha önce yaptığı açıklamada antrenmanların 4 Mayıs'ta seyirciye kapalı bir şekilde başlayabileceğini düşündüklerini söylemişti.

Kaynak: Hürriyet

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