Milan, Empoli deplasmanından 4 gollü galibiyetle döndü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Milan, deplasmanda Empoli'yi 4-2 yendi.

Serie A'da zirve mücadelesi veren Milan, orta sıralardaki Empoli'ye konuk oldu.

Milan'ın Empoli'yi 4-2 mağlup ettiği maçta, konuk ekibin gollerini; 12. ve 42. dakikada Frank Kessie, 63. dakikada Alessandro Florenzi ve 69. dakikada Theo Hernandez attı.

Ev sahibi takımın gollerini 18. dakikada Nedim Bajrami ile 84. dakikada penaltıdan Andrea Pinamonti kaydetti.

Bu galibiyetle Milan, puanını 42'ye çıkardı ve lider Inter'in 4 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.

Empoli ise haftayı puansız kapattı ve 27 puanla 10. sırada kaldı.

Napoli bu sezon evinde 3. kez yenildi

Lige iyi başlangıç yapan ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşan Napoli, sahasında küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Spezia'yı ağırladı.

Napoli'li Juan Jesus'un 37. dakikada kendi kalesine attığı gol, maçtaki tek gol oldu. Spezia deplasmanda Napoli'yi 1-0 yendi.

Ligde son 4 haftada 3. yenilgisini alan Napoli'nin bu 3 mağlubiyeti de kendi sahasında alması dikkati çekti.

Ligde bu sezon şu ana kadar toplamda 4 kez sahadan boynu bükük ayrılan Napoli, ligin ilk devresini 39 puanla 3. sırada, lider Inter'in 7 puan gerisinde tamamladı.

Spezia ise bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 16'ya çıkardı ve 17. sıradaki yerini korudu.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

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