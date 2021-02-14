Milan deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milan deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi

14.02.2021 00:49 | Son Güncelleme: 14.02.2021 00:49
Milan deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 22. haftasında lider Milan, deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 22. haftasında lider Milan, deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi.

La Spezia kentinde oynanan müsabakada, ligde orta sıralarda yer alan Spezia, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı.

Maçın ilk yarısı, iki takımın karşılıklı tehlikeli ataklarıyla geçerken, gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Spezia, 56. dakikada Giulio Maggiore ile 1-0 öne geçti.

67. dakikada Simone Bastoni, Spezia adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Spezia, lider Milan'ı 2-0 mağlup ederek, kritik bir galibiyet aldı.

Bu galibiyetle Spezia ligde puanını 24'e çıkarırken, 14. basamağa yükseldi. Haftayı puansız kapatan 49 puanlı lider Milan ise bu sezonki 3. yenilgisini Spezia karşısında yaşadı ve şampiyonluk yolunda yara aldı.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 83 dakika forma giyerken, daha sonra yerini Samuel Castillejo'ya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Özge Özder Hande Erçel Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milan deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 00:52:24. #1.14#
title