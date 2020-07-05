HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Milan'dan şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'ya ağır darbe

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'yu 3-0 yendi.

Milan'dan şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'ya ağır darbe
05.07.2020 01:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:06

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'yu 3-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya iki takım da dengeli başladı.

23. dakikada gelişen konuk ekip atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden sağ ayağıyla yaptığı düzgün aşırtma vuruşla Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada Laziolu Radu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesine penaltı çalınırken, Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü İbrahimovic, 34. dakikada penaltı atışını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Milan'da son haftalardaki performansıyla takımı taşıyan Hakan Çalhanoğlu, 38. dakikada sakatlanarak yerini Paqueta'ya bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ev sahibi Lazio gol arasa da konuk Milan, 59. dakikada Rebic ile farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Milan başkent deplasmanında Lazio'yu 3-0 yendi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, puanını 46'ya çıkartarak, 6. basamakta yer aldı. Milan, pandemi sonrasında yeniden başlayan ligde şu ana kadar oynanan 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve ligde ikinci sırada bulunan Lazio ise konuk ettiği Milan'a kaybederek, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Lider Juventus'un 3 puanla kapattığı haftayı, Lazio puansız geçince liderle ikinci arasındaki puan farkı da 7'ye çıktı.

Juventus'un ardından 68 puanla ikinci sırada yer alan Lazio, pandemi sonrasındaki dönemde oynadığı 4. maçında 2. mağlubiyetini yaşadı.

Sassuolo'da Mert Müldür'den bir gol daha

Serie A takımlarından Sassuolo'da top koşturan milli futbolcu Mert Müldür de ligde üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı.

Lecce'yi ağırlayan Sassuolo, maçın henüz 5. dakikasında Caputo ile 1-0 öne geçti. Lecce, 27. dakikada Lucioni ile skorda dengeyi kurdu ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi takım, Berardi'nin 63. dakikada penaltı golüyle bir kez daha öne geçerken, bu golden 4 dakika sonra Lecce, Mancosu'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

78. dakikada Boga ile 3-2 tekrar üstünlüğü yakalayan Sassuolo'da maçın skorunu tayini eden golü, 83. dakikada Mert Müldür attı.

Serie A'daki ilk gol sevincini geçen hafta Fiorentina karşısında yaşayan Müldür, üst üste ikinci maçında ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Sassuolo, Lecce'yi 4-2 yenerek, puanını 40'a yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Lecce ise pandemi sonrasındaki dönemde peş peşe 4. yenilgisini yaşadı ve 25 puanla 18. sırada kaldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Spor
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü Spor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Spor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Spor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Spor
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Spor
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Esra Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: Milan'dan şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'ya ağır darbe - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 01:07:33. #1.15#
title