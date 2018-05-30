Milan, Eski Beşiktaşlı Marcelo İçin 12 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
İtalyan devi Milan, Beşiktaş'ın 7 milyon euroya Lyon'a sattığı Marcelo için 12 milyon euroyu gözden çıkardı.
Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 2015-17 sezonları arasında başarıyla görev yapıp önceki dönemin başında 7 milyon Euro'ya Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olan Marcelo, yeni takımında da kalitesini göstermişti.
Fransız ekibinde kısa sürede takımın kaptanları arasına giren 31 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 49 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Geçen dönemin ara transfer döneminde Katalan devi Barcelona'nın kapısından dönen Brezilyalı oyuncuya İtalya Serie A ekibi Milan'ın talip olduğu ortaya çıktı. Sambacı için Milan'ın 12 milyon Euro'yu (64 milyon TL) gözden çıkardığı kaydedildi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (6)
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MARCELO GİTTİ GİDELİ DEFANSTAN ÇIKARKEN PAS OYUNUYLA ÇIKAMIYORUZ. . DOLAYISIYLA BEŞİKTAŞ''IN 2 SENE ÖNCE ALIŞILAN PAS TRAFİĞİNİ DE OYUN İÇİNDE YAPAMIYORUZ. . MARCELO GİTTİĞİNDEN BERİ PAS OYUNUNU KAYBETTİK. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Barcelona 31 yaşındaki bir adamı asla transfer etmez. Adı ne olursa olsun. Milan ise zaten yaşlı oyunculara bayılır. Onun için de İtalya''da hiç bir işe yaramayan bir takım haline geldi. Jose Sosa''yı transfer eden takımdan ne beklersin başkaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kral adam daha fazlasını hak ediyorCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Sattıklarından beri defans pert :SCevap Yaz 3 2 Yayından KaldırFELANKEZ''E CEVAP: PUAN TABLOSUNA BAKSANA GARDAŞ. . . EN AZ GOL YİYEN TAKIM KİM?1 Yayından Kaldır