Milan, Eski Beşiktaşlı Marcelo İçin 12 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 2015-17 sezonları arasında başarıyla görev yapıp önceki dönemin başında 7 milyon Euro'ya Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olan Marcelo, yeni takımında da kalitesini göstermişti.

Fransız ekibinde kısa sürede takımın kaptanları arasına giren 31 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 49 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Geçen dönemin ara transfer döneminde Katalan devi Barcelona'nın kapısından dönen Brezilyalı oyuncuya İtalya Serie A ekibi Milan'ın talip olduğu ortaya çıktı. Sambacı için Milan'ın 12 milyon Euro'yu (64 milyon TL) gözden çıkardığı kaydedildi.