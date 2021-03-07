Milan'dan Hellas Verona deplasmanında kritik galibiyet
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Milan'dan Hellas Verona deplasmanında kritik galibiyet

07.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:43
Milan'dan Hellas Verona deplasmanında kritik galibiyet

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-0 yendi.

Verona'daki Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan müsabakada, orta sıralardaki Hellas Verona, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı.

Mücadelenin başında iki takım karşılıklı pozisyonlar yakalarken, 27. dakikada Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic konuk ekibi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

Müsabakanın 50. dakikasında Portekizli kanat oyuncusu Diogo Dalot, Milan adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.

Maçın son bölümlerinde ev sahibi takım, pozisyonlar yakalasa da başka gol olmayınca Milan, Hellas Verona'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Milan puanını 56'ya çıkardı ve maç eksiği bulunan lider Inter'i 3 puan geriden takibini sürdürdü.

Ligde bu sezonki 8. yenilgisini Milan karşısında alan Hellas Verona ise 38 puanda kaldı.

Bu arada, Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic sakatlıkları sebebiyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Roma-Genoa: 1-0

Crotone-Torino: 4-2

Fiorentina-Parma: 3-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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