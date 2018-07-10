Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun Formasını Yanlış Bastı
İtalyan ekibi Milan, yeni sezon forma tanıtımında Hakan Çalhanoğlu'nun formasına ismini yanlış yazdı.
İtalya Seria A'nın köklü kulübü Milan yeni sezon formalarını basına tanıttı. Lansmanda yer alan Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nda ise skandal bir hata yaşandı.
Milan'da 10 numaralı formayı giyen milli futbolcunun sırtında "Çalhanoğlu" yerine "Chalanoğlu" yazısı yer aldı. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon 45 maçta 8 gol attı ve 13 asist yaptı.
Kaynak: Skorer
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