Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

21.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:31
Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti.

Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu takımının galibiyet golünü kaydetti.

Serie A'nın 28. haftasında Fiorentina ile Milan, Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan konuk ekip 9. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 17. dakikada Erick Pulgar ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skor ile tamamlandı. İkinci yarının başında 51. dakikada Fiorentina, Franck Ribery'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Milan 57. dakikada Brahim Diaz ile 2-2 yaptı. 72. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu takımını 3-2 öne geçirdi. Mücadelenin geri kalanın başka gol olmayınca Milan sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 59'a çıkararak zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi ekip ise 29 puanda kaldı.

Maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu son dakikalarda yerini Soualiho Meite'ye bıraktı. Milli futbolcu ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı. 27 yaşındaki futbolcunun Serie A'da 7 de asisti bulunuyor. Hakan bu sezon 9 gol, 10 asistlik performans sergiliyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan
Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Özcan Bizati Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 22:31:45. #1.15#
title