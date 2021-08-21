Milan, Alessandro Florenzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
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Milan, Alessandro Florenzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Milan, Alessandro Florenzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Roma'nın sağ kanat oyuncusu Alessandro Florenzi'yi 1 yıllığına kiraladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Roma'nın sağ kanat oyuncusu Alessandro Florenzi'yi 1 yıllığına kiraladı.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Florenzi'nin satın alma opsiyonuyla 30 Haziran 2022'ye kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

30 yaşındaki Florenzi'nin Milan'da 25 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Milan televizyonuna konuşan Florenzi, "Milan, beni herkesten daha çok istedi." ifadesini kullandı.

2012-2020 yıllarında Roma'da top koşturan ve takım kaptanlığına kadar yükselen Florenzi, Ocak 2020'de İspanya'nın Valencia takımına kiralık olarak gitmiş, geçen sezonu ise Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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