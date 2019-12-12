Haberler » Spor » Milan 2-3 Inter Maç Özeti - Spor

Milan 2-3 Inter Maç Özeti

2018-19 Serie A sezonunda oynanan Milano Derbisi nefesleri kesti. Milan ev sahipliğinde oynanan maçta Inter 2-0 öne geçmesine rağmen Milan 2-2'lik beraberliği yakaladı. Ancak son sözü Lautaro Martinez penaltıdan söyledi ve üç puanı Inter'e getirdi.

12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:14

2018-19 Serie A sezonunda oynanan Derbisi nefesleri kesti. Milan ev sahipliğinde oynanan maçta Inter 2-0 öne geçmesine rağmen Milan 2-2'lik beraberliği yakaladı. Ancak son sözü Lautaro Martinez penaltıdan söyledi ve üç puanı Inter'e getirdi.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler