Milan 2-3 Inter Maç Özeti

12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:14

2018-19 Serie A sezonunda oynanan Milano Derbisi nefesleri kesti. Milan ev sahipliğinde oynanan maçta Inter 2-0 öne geçmesine rağmen Milan 2-2'lik beraberliği yakaladı. Ancak son sözü Lautaro Martinez penaltıdan söyledi ve üç puanı Inter'e getirdi.