Mıkta Basın Heyetinden Tika'ya Ziyaret

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA'nın basın heyeti Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansını (TİKA) ziyaret etti.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA iş birliğinde Türkiye'ye gelen MIKTA basın heyetinin TİKA Başkanı Serdar Çam'dan Türkiye'nin kalkınma yardımları ve TİKA'nın faaliyetleri hakkında bilgi aldığı bildirildi.



G20 üyesi MIKTA ülkelerinin toplam nüfusunun yaklaşık 550 milyona ulaştığı ve 2016'da 143 milyar dolara ulaşan kalkınma yardımlarının yüzde 8'ine katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, Meksika, Endonezya ve Güney Kore'den gelen 8 kişilik heyetin Çam'ı ziyaretinde, Türkiye'nin kalkınma yardımları, TİKA'nın faaliyetleri ve MIKTA'nın küresel krizlerin çözümüne nasıl katkı yapacağı konularında bilgi aldığı belirtildi.



MIKTA, dünyadaki krizlere kalıcı çözüm üretecek



Açıklamaya göre, TİKA Başkanı Çam, görüşmede, MIKTA ülkelerinin, yeni bir birlik olmanın verdiği enerjiyle barışa, ekonomiye ve uluslararası ticarete katkı sağlayabilecek önemli bir oluşum olduğunu belirterek "İnanıyorum ki gün geçtikçe güçlenen MIKTA, dünyadaki krizlere kalıcı çözüm üretecek." dedi.



Çam, TİKA'nın 1992'den bu yana 20 binden fazla proje gerçekleştirdiğini ve birçok alanda Türkiye'nin tecrübesini faaliyet gösterdiği ülkelere aktardığını dile getirerek TİKA'nın Güney Kore, Meksika, Japonya ile yaptığı iş birliklerine dikkat çekti.



TİKA Başkanı Çam, Türkiye'nin hiçbir gizli ajandaya sahip olmadan, samimiyet ilkesi ile karşılık beklemeden ve karşısındakini mahcup etmeden faaliyet gösterdiğini vurguladı.



"Dünyanın neresinde dertli varsa Türkiye yardımda bulunur"



Çam, Meksikalı bir gazetecinin, "Coğrafyanız adeta bir yangın yeriyken neden kilometrelerce uzaklarda faaliyet göstermeye ihtiyacı duyuyorsunuz?" sorusuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız." sözüyle yanıt verdi.



Bugünlerde birçok ülkenin demokrasinin tehlike altında olduğunu ve terörizmin binlerce kilometre uzakta olsa bile bir ülkeyi hedef alabileceğini ifade eden Çam, Türkiye'nin son 5 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla yardım yaptığını, Afganistan, Filistin, Sudan ve Güney Sudan gibi ülkelere de hiçbir karşılık beklemeden destek götürdüğünü söyledi.



FETÖ'nün hain darbe girişimi hakkında basın heyetine bilgilendirmede bulunan Çam, bunun yalnız Türkiye'nin sorunu olmadığını, radikalizmin tehdit oluşturduğu bu dönemde özellikle FETÖ gibi demokrasiyi doğrudan hedef alan terör örgütleri konusunda bütün ülkelerin iş birliği yapması gerektiği vurguladı.