Mikser kamyonu devrildi
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Mikser kamyonu devrildi

Mikser kamyonu devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da bir inşaat alanında, asfaltın çökmesi sonucu beton mikseri temelin içine devrildi.

Çorum'da bir inşaat alanında, asfaltın çökmesi sonucu beton mikseri temelin içine devrildi.

Kaza, Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaat alanına beton getiren mikser, zeminin çökmesi sonucu devrildi. Kaza ucuz atlatılırken, mikser kamyonu olay yerine çağırılan vinç yardımı ile devrildiği yerden çıkarıldı. - ÇORUM

Mikser kamyonu devrildi
Mikser kamyonu devrildi
Mikser kamyonu devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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