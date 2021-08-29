Mikrop ve Bakteri Öldürücü Camların Kullanım Yerleri
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Mikrop ve Bakteri Öldürücü Camların Kullanım Yerleri

Wise.tv - Haberler | Ekonomi

UTT Kurucusu Recep Topçu, mikrop ve bakteri öldürücü camların kullanım yerleri hakkında konuştu.

UTT Kurucusu Recep Topçu, mikrop ve bakteri öldürücü camların kullanım yerleri hakkında konuştu.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya şirketlerinin, mor ötesi ile birlikte etrafa verilen zararların kuvars camlarla engellediğini, buzdolabının içerisindeki led lambaların önüne bu camların koyulduğunu, paketli gıdaların buzdolabının bölmesine koyulmasıyla belli bir süre içinde mikropların dezenfeksiyon olduğunu söyledi.

Bunlara ultra hijyen serisi denildiğini, bu seriyle çamaşır makinası, bulaşık makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve fırın yapılabildiğini aktaran Topçu, aynı zamanda küçük ev aletlerinin koyulabileceği bir kutu yapıldığını ve kutuya koyulan küçük eşyaların dezenfeksiyon olduğunu söyledi.

Türkiye'deki çok büyük bir beyaz eşya firmasıyla klima üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Mikrop ve Bakteri Öldürücü Camların Kullanım Yerleri

Kaynak: Wise.tv

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