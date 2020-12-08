Mikrop temizleme makinesi fiyatı nedir? Mikrop temizleme makinesi özellikleri nedir?
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Mikrop temizleme makinesi fiyatı nedir? Mikrop temizleme makinesi özellikleri nedir?

08.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:44
Mikrop temizleme makinesi fiyatı nedir? Mikrop temizleme makinesi özellikleri nedir?

Mikrop temizleme makinesi fiyatı nedir? Mikrop temizleme makinesi özellikleri nedir? Mikrop temizleme makinesi nasıl kullanılır?

Ürünleri kolay temizlemesi ile tercih edilen Mikrop temizleme makinesi fiyatı nedir? Mikrop temizleme makinesi özellikleri nedir?

MİKROP TEMİZLEME MAKİNASI ÖZELLİKLERİ

Buharlı temizlik, yüksek sıcaklıktaki buharın püskürtülmesi ile yapılır. Temizlik esnasında buhar, kir ve yüzey arasındaki mikroskobik boşluklara temas eder ve böylelikle en zorlu kirleri bile temizler. Evinizi buharla temizlerken deterjana ihtiyaç duymazsınız; çünkü deterjanın bile çıkaramayacağı kirler yüksek sıcaklıkta püskürtülen buhar ile temizlenebilir. Buhar özellikle alerji hastaları ve küçük çocukların yaşadığı evler için ideal ve hijyenik temizlik metodudur.

MİKROP TEMİZLEME MAKİNASI FİYATLARI!

Özelliklerine, markalara göre fiyat listesi farklılık göstermiştir. 600 TL'den başlayan fiyatlarla teknoloji mağazalarında bulabilirsiniz.

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