Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 2 bin kadın girişimciye destek verdi
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Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 2 bin kadın girişimciye destek verdi

Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 2 bin kadın girişimciye destek verdi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Ekonomi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mikrokredi Merkezinin, Kastamonu'da 10 yılda dar gelirli 2 bin kadına 7 milyon liranın üzerinde kredi desteği sağladığı bildirildi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mikrokredi Merkezinin, Kastamonu'da 10 yılda dar gelirli 2 bin kadına 7 milyon liranın üzerinde kredi desteği sağladığı bildirildi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı İç Anadolu Bölge Koordinatörlüğü Toplantısı Kastamonu Mikrofinans Şubesi ev sahipliğinde Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Vakfın İç Anadolu Bölge Koordinatörü Ahmet Yılmaz, yaptığı konuşmada, Kastamonu'da 10 yılda 2 bin girişimciye ulaştıklarını söyledi.

Ulaştıkları insanların hepsinin ihtiyaç sahibi kadınlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kastamonu'da şu an 505 mikro girişimcimiz aktif olarak bulunuyor. Yılın ilk 6 ayında bu girişimcilerimize 1 milyon 230 bin lira kredi dağıtımı yapıldı. Pandemi nedeniyle sancılı bir dönemden geçiyoruz. Verilen bu kredilerle mikro girişimcilerimizin pandemi dönemini rahat geçirmesi sağlanmıştır." dedi.

Mikrokredinin dar gelirli kadınların kendi başlarına gelir getirici faaliyetlerde bulunması için küçük de olsa bir sermaye olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu kredilerle bir kadın evine ekmek, AŞ götürdü. Bu da elbette bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

Yılmaz, ihtiyaç sahibi kadınların her zaman yanında olmaları dolayısıyla Kastamonu Şube Müdürü Demet Semerci ve Şube Müdür Yardımcısı Ebru Turhal'a teşekkür etti.

Şube yöneticisi Semerci ise daha çok mikro girişimci kadını ekonomiye kazandırmak istediklerini, bugüne kadar Kastamonu'da 2 bin kadına 7 milyon liranın üzerinde kredi desteği sağlandığını belirterek, "Şu an aktif 505 girişimcimiz var. 2021 yılı hedefimiz 600 mikro girişimciye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya TİSVA Genel Müdürü Halil Orhan, Vakıf Başkan Vekili Fatih Akgül ve İç Anadolu Bölge Koordinatörlüğe bağlı 12 ildeki şube temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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