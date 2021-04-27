Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 1600 kadın girişimciye 7 milyon liranın üzerinde destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 1600 kadın girişimciye 7 milyon liranın üzerinde destek verdi

Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 1600 kadın girişimciye 7 milyon liranın üzerinde destek verdi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda dar gelirli 1600 kadına 7 milyon 99 bin 428 lira kredi desteği sağladı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda dar gelirli 1600 kadına 7 milyon 99 bin 428 lira kredi desteği sağladı.

Mikrokredi Kastamonu Mikrofinans Şubesi yöneticisi Ebru Turhal, AA muhabirine, Mikrokredi Kastamonu'nun 2011'de 77. şube olarak faaliyete başladığını söyledi.

Turhal, mikrokredinin dar gelirli kadınların kendi başlarına gelir getirici faaliyetlerde bulunması için küçük çapta verilen sermaye tutarı olduğunu belirterek, "Kastamonu Şubesi olarak 10 yılda 1600 kadının yanında olduk. Onların iş sahibi olması için küçük çaplı krediler verdik. Bugüne kadar 7 milyon 99 bin 428 lira kredi sağladık. 6 milyon 130 bin liralık kısmı geri temin edildi." dedi.

Mikrokredinin 5 kişilik gruplar halinde dağıtıldığını anlatan Turhal, "Kadınlarımız iş hayatına girsin, girişimci olsun ve kendi ayakları üzerinde durabilsin diye onları destekliyoruz, krediler veriyoruz. Herhangi bir kefil ve teminat istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınlara daha fazla kredi verilmesi için yapılacak bağışların önemli olduğunu vurgulayan Turhal, "Son olarak Kastamonu'da Cengiz Aygün bağışçımız oldu. Verdiği bağışla 5 kadınımızın iş kurması, kendi işini yapmasının yolunu açtı. Bağışçımıza verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 1600 kadın girişimciye 7 milyon liranın üzerinde destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:48:12. #1.16#

title