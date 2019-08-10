Mikrokredi ile yaşama tutundu

10.08.2019 12:48

Eşinden ayrıldıktan sonra memleketine dönen 2 çocuk annesi Esma Tekin, mikrokredi sayesinde işyeri açtı.

Kadının iş gücüne katılımının sağlanması için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi uygulaması gerçekleştiriliyor. Uygulama sayesinde 180 bini aşkın kadın aldığı krediyle üretime katkı sunarken, bunlardan bazıları iş yeri açma başarısını gösterdi.

Mikrokredi uygulamasında, dar gelirli kadınların çoğunlukla ev işleriyle ilgilenmesine, aynı zamanda da bir iş yaparak gelir getirici bir faaliyette bulunmasına imkan tanıyan el işi ürünleri üretimi ağırlıklı oldu.

Uzun yıllar Bursa ve İzmir'de tekstil atölyelerinde işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Esma Tekin, yaklaşık 6 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra geri dönüş yaptığı memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aile ekonomisine katılmak için 2013 yılında mikrokredi başvurusunda bulundu. Ulaştığı kredi desteğiyle satın aldığı dikiş makinesiyle evinde yaklaşık 2 yıl üretim yapan Tekin, ürünlerinin talep görmesi üzerine iş yeri açtı.

-"Yaptığım işten dolayı çok mutluyum"

Tekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı kredi sayesinde mesleğini memleketinde sürdürme fırsatı bulduğunu ve bu sayede aile bütçesine katkı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üretimini gerçekleştirdiği ürünlere ilginin büyük olması dolayısıyla iş yeri açtığını işaret eden Tekin, "İş yerimi kredi desteği alarak açtım. Gündüz dükkanda akşam evde çalışarak zaman geçtikçe işlerimi büyüttüm. Artık 3 makineyle üretim yapıyorum. Ağırlıklı kendi el emeğim ile yaptığım ürünler var. Özelikle bebek nevresimi ve perde çeşitleri üretimi yapıyorum. Yaptığım işten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kadınların üretime katılmasının önemine işaret eden Tekin, ev hanımlarının becerileri doğrultusunda iş yaşamına dahil olmasını istedi.

"Kadınlar olarak ayaklarımızın üzerinde durmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Mikrokredi bu anlamda çok güzel destek oluyor. Hedefim işimi daha da büyüterek kadınlara örnek olmak. Kadınların başarılı olmaması için hiçbir gerekçe yok. Kadın olarak ayaklarımızın üzerinde durmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Mikrokredi bu anlamda çok güzel destek oluyor."

Bismil Mikrokredi Şube Temsilcisi Mutlu Bingöl ise 2003 yılından beri kadınlara kredi verdiklerini belirterek, "523 aktif girişimcimizden yaklaşık 240 tanesi işyeri sahibi oldu. Bazıları işini büyütmeyi başardı. Aralarında iş veren olan da var. Üreterek aile bütçesine katkı sunmak isteyip de sermayesi olmayan kadınlarımızın başvuru yapması halinde kendilerine destek oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA