Mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı, iş yerinin her şeyi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı, iş yerinin her şeyi oldu

Mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı, iş yerinin her şeyi oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Büşra Egi, 9 yıl önce aldığı mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı Ağabeyi ile birlikte dükkanı işleten Büşra, hem tezgahın başına geçiyor hem de garsonluk yapıyor Son dönemlerde motorlu kuryelik...

04.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:53

Mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı, iş yerinin her şeyi oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Büşra Egi, 9 yıl önce aldığı mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı

Ağabeyi ile birlikte dükkanı işleten Büşra, hem tezgahın başına geçiyor hem de garsonluk yapıyor

Son dönemlerde motorlu kuryelik de yapmaya başlayan Büşra, azmiyle tüm kadınlara örnek oluyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Büşra Egi, hem tantuni dükkanı işletiyor hem de kendi dükkanında müşterilerinin siparişlerini götürmek için motorlu kuryelik yapıyor.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Büşra Egi, 9 yıl önce mikrokredi ile aldığı destekle ağabeyi Ömer Egi ile birlikti tantuni dükkanı açtı. Büşra çalışkanlığıyla dükkanın adeta eli ayağı oldu. Bazen tezgahın başına geçen Büşra müşterilerinin tantunisini yaparken, yeri geldiğinde garsonluk yapıyor. Bununla da yetinmeyen Büşra, genelde erkeklerin işi olan motorlu kuryelik işini de yapıyor. Kaskını takan Büşra Kızıltepe trafiğinde motoruyla müşterilerin paketlerini götürüyor.

Başarı hikayesini anlatan Büşra Egi, "Kızıltepe'de ağabeyimle beraber şube açtık. İşletmeciliğini ben yaptım. 9 yıldır mikrokredi ile çalışıyorum. Pandemi sürecinde bana desteklerini esirgemediler. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Yeri geldi usta eksikliği oldu tezgaha geçtim, garson eksikliği oldu garsonluk yaptım. Motorcu eksikliği vardı motora bindim kuryelik yaptım" dedi.

"Hiç umursamadan işimi yapmaya devam ediyorum"

Kadın kurye olarak kimseye aldırmadan işini yaptığını ifade eden Egi, "İnsanların bakışları çok farklı oluyor. Hiç umursamadan işimi yapmaya devam ediyorum. Söylentiler oluyor, kulak ardı ediyorum, umursamıyorum. Önemli olan ayakta durabilmek ve kendi işini yapabilmektir. Hiçbir şeye takmamak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.

"Kaskını takar paketini alır"

Kardeşi Büşra'ya daima destek olduğunu vurgulayan Ömer Egi, "Büşra usta olmadığı zaman tezgaha girer usta olur. Paketçi olmadığı zaman paketçi rahatsızlandığı zaman pakete çıkar, garsonluk yapar. Bulaşığa girer ortaya bakar, kasaya bakar. Telefonla gelen siparişte şu apartman, şu blok, şu daire hemen kaskını takar paketini alır, sipariş fişini alır teslim eder gelir" şeklinde konuştu.

Büşra'nın azmine hayran olduğunu belirten mikrokredi Kızıltepe şube yetkilisi Canan Özçelik de "Büşra bizden yaklaşık 9 yıldır kredi almakta ve tantuni işi yapıyor. Büşra'nın azmi gerçekten de bizi çok heyecanlandırıyor. Yeri geliyor ustalık yapıyor, yeri geldiğinde bir bayan olarak motora binip kuryelik yapıyor. Bu azmi diğer bütün girişimci kadınlara örnek olur" ifadelerini kullandı.

Mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı, iş yerinin her şeyi oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi Güncel
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Güncel
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Ekonomi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Ekonomi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Trump'ın önde gelen sağlık danışmanı uyardı: ABD, salgında 'farklı ve daha tehlikeli' bir evreye girdi
Trump'ın önde gelen sağlık danışmanı uyardı: ABD, salgında "farklı ve daha tehlikeli" bir evreye girdi
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Hulusi Akar Osman Kavala Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çeşme Milli Beşiktaş
Şu an buradasınız: Mikrokredi ile tantuni dükkanı açtı, iş yerinin her şeyi oldu - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 13:22:05. #1.15#
title