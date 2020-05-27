Mikroiklimiyle köylerine baharın bir ay geç geldiği kent: Iğdır Doğu Anadolu'da bulunmasına rağmen mikroiklimi nedeniyle yurdun en sıcak illerinden olan Iğdır'da, kent merkezine göre rakımı daha yüksek olan köylere 1 ay geç gelen bahar, görsel şölen sunuyor.

Doğu Anadolu'da bulunmasına rağmen mikroiklimi nedeniyle yurdun en sıcak illerinden olan Iğdır'da, kent merkezine göre rakımı daha yüksek olan köylere 1 ay geç gelen bahar, görsel şölen sunuyor.

Aras Dağları'nın kuzeyindeki Aras Vadisi'nde yer alan ve etrafını saran dağlar ve tepelerin oluşturduğu "mikroklima" iklim dolayısıyla yazın oldukça sıcak bir havası olan Iğdır'ın, il merkezinde şu sıralar hava sıcaklığı yaklaşık 35 dereceye ulaşırken, dağ köylerinde ise halen kar bulunuyor.

Yaklaşık 800 rakıma sahip kent merkezinde bunaltıcı sıcakların hakim olduğu kentte, köylerde ise bahar mevsimi, yeni yeni kendisini hissettiriyor.

Özellikle 2 bin rakımın üstündeki köylerde yaşanan bahar mevsiminden dolayı ağaçlar çiçek açtı, doğa birbirinden farklı renklerde açan çiçeklerle bezendi. Daha yüksek rakımlı köylerde ise karlar erimeye başladı. Karların erimesiyle oluşan akarsular doğaya can verdi.

Baharı şehir merkezinden yaklaşık bir ay sonra yaşayan Iğdır'da, baharın sunduğu farklı güzelliklerle kaplanan doğa, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Bölgede bitki türü araştırması yapan Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın dağlık kesimlerinde baharın renk cümbüşü sunduğunu söyledi.

Kentin ova içinde yer aldığını, rakımının düşük olduğunu ve bu yüzden köylere oranla daha önceden bahar mevsimini karşıladığını belirten Yiğit, "Yüksek rakımdaki köylere Iğdır kent merkezine göre 1 ay daha geç bahar geliyor. Meyve ağaçları yeni çiçeklenmiş, harika bir görüntüye sahip. Rakım yüksek olması dolayısıyla bahar daha geç geliyor." diye konuştu.

"Doğa baharın renklerine bürünmüş durumda"

Çiçeklerle bezenen arazilerin kar sularıyla beslendiğini, daha yüksek kesimlerde ise hala kar bulunduğunu aktaran Yiğit, şöyle devam etti:

"Kar suları yeni erimeye başlayıp araziyi daha geç dönemde besliyor ve sıcaklık bu bölgede daha geç artmaya başlıyor. Dolayısıyla zirvelerdeki karlar daha geç eriyor, kar suları da arazilere ancak bu dönemde inebiliyor. Bu sularla beslenen bitkiler de güzel bir manzaranın oluşmasına vesile oluyor. Doğa baharın renklerine bürünmüş durumda. Bu güzelliğin mutlaka görülmesi gerekiyor."

"İlk gördüğümüzde çok etkilendik"

Tuzluca ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Canderviş köyüne fotoğraf çalışması yapmak için gelen fotoğraf sanatçısı Mert Ekmekçi ise şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla bugün fotoğraf çalışması yapmak üzere buraya geldik, çok güzel görseller elde ettik, ilk gördüğümüzde çok etkilendik. Ovada aşırı bir sıcaklık var, buralarda ise mont giymemiz gerekti. Doğanın sakinliği, yeniden canlanması, sunduğu manzaralar ve bu ahenk görülmeye değer."

Kaynak: AA