Mikrodalga fırın içerisinde 5 kilo eroin ele geçirildi
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Mikrodalga fırın içerisinde 5 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda mikrodalga fırın içerisine gizlenmiş 5 kilo eroin ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda mikrodalga fırın içerisine gizlenmiş 5 kilo eroin ele geçirdi. Bir diğer operasyonda depoya yapılan baskında 10 bin adet elektronik sigaraya el konuldu.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunun başlangıç noktasını Habur Gümrük Kapısındaki bir diğer operasyon oldu. Geçtiğimiz günlerde Habur'daki Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek aranan bir otobüste bulunan plazma tv içerisine gizlenmiş 5 kilo eroin yakalanmış, yapılan incelemede bir parti uyuşturucunun da İstanbul'a gönderildiği bilgisine ulaşılmıştı.

Habur'da düzenlenen operasyonda elde edilen bilgi ve belgeler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne iletildi. İstanbul'da yapılan araştırmada uyuşturucunun getirildiği şüpheli adres belirlenerek operasyon için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda adresi basan ekiplerin dikkatini bir mikrodalga fırın çekti. Narkotik dedektör köpeğin de tepki verdiği fırınının bazı parçaları sökülerek açıldı. Fırının yan duvarlarının bulunduğu bölmeye birkaç paket gizlendiği tespit edildi. Bu paketlerin içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan kontrolünde eroin olduğu belirlendi. Operasyonda neticesinde 5 kilo eroin ele geçirildi.

10 BİN ADET ELEKTRONİK SİGARA VE AKSAMI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise bir depoya baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda elektronik sigara cihazları, bu cihazlara ait yedek parçalar ve çok sayıda elektronik sigara tütünü olmak üzere yaklaşık 10 bin adet ürün ele geçirildi. İki operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu ve ticari eşyanın piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirlendi. Sorumlular hakkında yürütülen adli soruşturmaya devam ediliyor.

-İHA-

Mikrodalga fırın içerisinde 5 kilo eroin ele geçirildi
Mikrodalga fırın içerisinde 5 kilo eroin ele geçirildi
Mikrodalga fırın içerisinde 5 kilo eroin ele geçirildi
Mikrodalga fırın içerisinde 5 kilo eroin ele geçirildi
Mikrodalga fırın içerisinde 5 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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