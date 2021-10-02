MİKROÇİP TAKILAN BOJİ BÖYLE TAKİP EDİLİYOR; BİR GÜNDE 29 DURAK GEZDİ

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da bir çok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen köpeğe

mikroçip takıldı. Boji adı verilen köpek özel uygulama üzerinden adım adım takip ediliyor. Takip sistemiyle Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde toplu ulaşım araçlarıyla en az 30 kilometre gezdiği de belirlendi.

"BOJİ'NİN BAŞINA BİR ŞEY GELMİŞ Mİ DİYE KONTROL EDİYORUZ"

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"

Mustafa Kaya is "Böyle uslu bir yolcumuz var yalnız maskesi yok. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Çok güzel bir uygulama umarım uzun ömürlü olur ve trenlerde gezer" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri