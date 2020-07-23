Mikro krediyle kendi işyerini kurdu Şanlıurfa'da, mikro krediden faydalanan kadın girişimci, kendi iş yerini açarak ürettiği çeyiz ve nevresim ürünlerini pazarlama imkana buluyor.

Şanlıurfa'da, mikro krediden faydalanan kadın girişimci, kendi iş yerini açarak ürettiği çeyiz ve nevresim ürünlerini pazarlama imkana buluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve CARE International Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlara önce girişimcilik eğitimi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 16 yeni kadın destek merkezinde kadınlara yönelik eğitici kurslarına devam ederken, bir yandan da kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlara mikro kredi desteğinde bulunuyor.

Bu kapsamda mikro kredi desteği verilen girişimci Hatice Fidanoğlu, Yenişehir Mahallesinde kendi ürettiği çeyiz ve nevresim ürünlerini pazarladığı dükkan açtı.

Açıklamada görüşlerine yer veriler girişimci Hatice Fidanoğlu, uzun yıllar maddi sıkıntılar yaşadığını belirterek açtığı dükkan sayesinde kendi işinin patronu olduğunu söyledi.

İşyerini büyütmeyi planladığını belirten Fidanoğlu, şunları kaydetti:

"İşime 8 yıl önce evde ikinci el bir dikiş makinesi alarak başladım. Çeyiz ve nakış işleri yapıyorum. İlk aldığım bin lira destek ile önce evde nevresim dikerek evime, çocuklara bir katkı olsun diye işe başladım. Çok şükür bugün kendi iş yerimi açtım ve 8 yıldır belediyemizin desteği devam ediyor. Koronavirüs salgını boyunca da çalışmaya devam ettim ve mikro krediden faydalandım. Kadınların eskiden çalışması bizim toplumumuzda hoş karşılanmazdı şimdi büyükşehirin desteği ile çok güzel işler yapabiliyoruz. Bir kadın olarak ev ekonomisine katkı sunmak çok güzel bir duygu."

Kaynak: AA