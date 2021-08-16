Mikro krediyle büfeci oldu
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Mikro krediyle büfeci oldu

Mikro krediyle büfeci oldu
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da mikro kredi desteğiyle büfe açan 42 yaşındaki Yasemin Tosbeş, 10 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Afyonkarahisar'da mikro kredi desteğiyle büfe açan 42 yaşındaki Yasemin Tosbeş, 10 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Güvenevler Mahallesi'nde yaşayan Tosbeş, 2013'te bir arkadaşının yönlendirmesiyle Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yürütülen ve dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan aldığı mikro krediyle tuz evi işletmesini açan Tosbeş, vatandaşlara alternatif sağlık hizmeti verdi.

Bu alanda 3 yıl faaliyet gösteren Tosbeş, bazı nedenlerden dolayı sektörden ayrıldı. Mikrofinans programından tekrar kredi alan Tosbeş, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) büfe ve yemek salonu açtı. Tosbeş, burada istihdam ettiği 10 personeliyle hem büfe çalıştırıyor hem de çeşitli firmalara yemek hizmeti veriyor.

Tosbeş, AA muhabirine, farklı yıllarda kendi işini yapmaya karar verdiğini ama bunun için yeterli sermayesinin bulunmadığını söyledi.

Tuz eviyle iş hayatına atıldığını dile getiren Tosbeş, "Bu süreçte tanıştığım mikrokredi, bana can suyu oldu. Bin lira belki düşük bir para ama onun bana desteği çok büyük oldu. Yaklaşık 3 yıl bu sektörde hizmet verdikten sonra bazı nedenlerle bıraktım. Ama iş hayatıma büfe ve yemek salonu açarak devam etmek istedim. Bu süreçte de yine mikro kredi, benim en büyük destekçim oldu. Yaklaşık 2 yıldır, açtığım büfe ve yemek salonuyla, istihdam ettiğim 10 kişiyle halka ve çeşitli firmalara hizmet veriyoruz." dedi.

Afyonkarahisar Mikrofinans Şube Müdürü Semih Çangal da 12 yılda yaklaşık 1700 girişimci kadına kredi verdiklerini belirterek, "Şu anda aktif 420 girişimcimiz var. Yasemin Hanım, verdiğimiz kredilerle işlerini büyüttü. Başarısından dolayı kendisini kutluyoruz. Afyonkarahisar'da kadınlara girişimci ruhu aşılamak için çalışmalara devam ediyoruz. Kendi işini kurmak isteyen bütün kadınlarımızı da kurumumuza ve mikro krediyle tanışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mikro krediyle büfeci oldu
Mikro krediyle büfeci oldu
Mikro krediyle büfeci oldu
Mikro krediyle büfeci oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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