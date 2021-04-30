Mikro işletme nedir? Mikro işletme hakkında detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pandemi destek paketi açıkladı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), tam kapanmayla birlikte işletmeciye 3 yıl ertemeli faizsiz kredi verecek. KOSGEB destek kredisi haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Peki, Mikro işletme nedir? Mikro işletme hakkında detaylar...

Mikro işletmeler destek paketi detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni pandemi destek paketini açıkladı.

MİKRO İŞLETME NEDİR?

Mikro işletme, on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Küçük işletme:

Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme:

İki yüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler gerçek veya tüzel kişi olarak faaliyette bulunur.

Gerçek kişi tarafından faaliyette bulunan işletmeler gelir vergisi mükellefi olarak vergilendirilir.

Tüzel kişiler tarafından faaliyette bulunulması halinde ise kurumlar vergisi mükellefi olarak vergilendirilir.