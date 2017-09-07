Mıknatıslı Kirpik Deniyorum | Sebile Ölmez
Yeni makyaj teknolojisi pratik mi değil mi? Mıknatıslı kirpiğe hiç inanmamıştım Bugün denediğimde şok oldum mu? Onu izleyince göreceğiz ama çok duacı olmadığım kesin : D Ürünlerin linkleri: https: //tr.aliexpress.com/item/Double...
Yeni makyaj teknolojisi pratik mi değil mi? Mıknatıslı kirpiğe hiç inanmamıştım Bugün denediğimde şok oldum mu? Onu izleyince göreceğiz ama çok duacı olmadığım kesin : D Ürünlerin linkleri:
https: //tr.aliexpress.com/item/Double...