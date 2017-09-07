Mıknatıslı Kirpik Deniyorum | Sebile Ölmez

Yeni makyaj teknolojisi pratik mi değil mi? Mıknatıslı kirpiğe hiç inanmamıştım Bugün denediğimde şok oldum mu? Onu izleyince göreceğiz ama çok duacı olmadığım kesin : D Ürünlerin linkleri:



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